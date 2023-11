Home Depot restringe guidance dopo terzo trimestre sopra le attese

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato undi 37,7 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023, in calo del 3,0% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2022. Lesono diminuite del 3,1 %, mentre le vendite comparabili negli Stati Uniti sono diminuite del 3,5%.Glisono stati di 3,8 miliardi di dollari, o 3,81 dollari per azione, rispetto agli utili netti di 4,3 miliardi di dollari, o 4,24 dollari per azione, nello stesso periodo dell’anno fiscale 2022.Glisi aspettavano in media, secondo dati forniti da LSEG, un utile per azione di 3,76 dollari su ricavi per 37,6 miliardi di dollari."La nostra performance trimestrale è stata- ha affermato il- Similmente al secondo trimestre, abbiamo riscontrato un continuo coinvolgimento dei clienti con progetti più piccoli e abbiamo sperimentato pressioni in alcune categorie discrezionali e di grande valore".La società haper l'anno fiscale 2023: vendite e vendite comparabili in calo tra il 3% e il 4% rispetto all'anno fiscale 2022 (rispetto a una precedente aspettativa di un calo dal 2% al 5%); tasso di margine operativo compreso tra il 14,2% e il 14,1%; calo percentuale dell'utile per azione diluito tra il 9% e l'11% rispetto all'anno fiscale 2022 (rispetto alle indicazioni precedenti che prevedevano un calo compreso tra il 7% e il 13%).