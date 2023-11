Imprese: panorama dominato da microimprese e imprese familiari

(Teleborsa) - Nel periodo 2018-2021mentre(+480 mila) e. Rispetto al 2011, le imprese diminuiscono del 2,5% a fronte di un aumento del 5,1% del personale in esse impiegato.E' quanto emerge dal, che ha interessato un campione di circa 280mila imprese con 3 e più addetti, rappresentative di un universo di 1.021.618 unità (il 22,5% delle imprese italiane) che producono l’85,1% del valore aggiunto nazionale, impiegano il 74,7% degli addetti (13,1 milioni) e il 96,0% dei dipendenti (11,5 milioni), costituendo quindi un segmento fondamentale del nostro sistema produttivo.appartenenti alla popolazione oggetto di studiosono(con 3-9 addetti in organico), 1sono imprese di(10-49 addetti), mentre le medie (50-249 addetti) e le grandi imprese (con 250 addetti e oltre) rappresentano rispettivamente il 2,2% (22.861 unità in valori assoluti) e lo 0,4% (3.969 unità, di cui 1.622 con 500 addetti e oltre).(il 28,7% nel Nord-ovest e il 22,7% nel Nord-est), il 21,3% al Centro e il 27,3% nel Mezzogiorno.Nel periodo di osservazione si registra una(con 3-9 addetti) sia in termini assoluti sia in relazione al loro peso sul complesso delle imprese (dal 79,5% del 2018 al 78,9% del 2021), cui corrisponde(dal 29,5% al 28,1%).Le(con 10-49 addetti) registrano un(+3mila unità in valore assoluto tra il 2011 e il 2021), ma(26,4% nel 2011; 26,1% nel 2018; 25,7% nel 2021). Contestualmente,50-249 addetti)con 250 e più addetti). In particolare, il peso delle medie imprese, in termini di occupazione, passa dal 16,0% del 2011 al 16,1% del 2018 al 16,9% del 2021, quello delle grandi dal 27,0% del 2011 al 28,3% del 2018 al 29,3% del 2021 (era il 26,8% nel 2001). Tale dinamica è trainata dalle imprese con 500 e più addetti che nel 2021 arrivano ad impiegare il 23,2% del totale degli occupati.si conferma tra le imprese italiane la(più di 820mila unità)delle imprese con almeno 3 addetti (nel 2018 era il 75,2%). Il fenomeno è particolarmente diffuso tra le microimprese (83,3% dei casi) e meno frequente tra le piccole (74,5%), le medie (58,8%) e ancor meno tra le grandi unità (41,6%).La presenza di imprese familiari è(81,2%) - in particolare nei settori tradizionali del tessile, abbigliamento e calzature, nell’alimentare e nel legno - nel comparto delle Costruzioni (82,4%), e nei Servizi tra quelle del commercio (84,4%) e dell’alloggio e ristorazione (87,3%). Ladell’impresa è affidata nella maggior parte dei casiproprietaria tuttavia si ricorre a un manager interno o esterno all’impresa soprattutto nelle imprese di medie (10,4% delle unità considerate) e grandi dimensioni (21,3%). Tra il 2016 e il 2022dichiara di aver. Nel caso delle medie e grandi imprese la percentuale sale rispettivamente al 17,8% e 18,9%.Nel biennio 2021-2022, un periodo segnato dalle conseguenze della crisi sanitaria,(51,2%). Tra i fattori che hanno ostacolato l’acquisizione di nuove risorse, tra le imprese che hanno preso in considerazione la possibilità di acquisire personale, il 43,2% delle micro lamenta l’impatto die il 38,2% l’incertezza sulla; il 28,8% asseriscee il 15,2% la presenza di problemi di natura finanziaria. Al crescere della dimensione e della complessità organizzativa aziendale aumenta la quota di imprese che lamentano difficoltà nel reperire personale con adeguate competenze tecniche (43,7% per le piccole imprese, 53,1% per le medie e 56,3% per le grandi) e trasversali, come la capacità di lavorare in gruppo, risolvere problemi e situazioni critiche, adattarsi ai nuovi contesti di lavoro (24,4% per le piccole, 32,0% nelle medie e 35,8% per le grandi).