Giappone, indici Tankan grandi imprese poso mossi nel quarto trimestre
(Teleborsa) - Poco mosso il sentiment tra le imprese giapponesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla Bank of Japan. Nel quarto trimestre del 2025, l'indice Tankan relativo alle grandi imprese della manifattura è salito a 15 punti da 14, in linea con le attese degli analisti.

Quello delle grandi imprese non manifatturiere è rimasto a 34 punti (attese per 35), mentre quello delle piccole imprese manifatturiere sale a 6 punti (attese per 2). Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.
