Giappone, indici Tankan grandi imprese poso mossi nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Poco mosso il sentiment tra le imprese giapponesi
. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla Bank of Japan
. Nel quarto trimestre
del 2025, l'indice Tankan relativo alle grandi imprese della manifattura
è salito a 15 punti da 14, in linea con le attese degli analisti.
Quello delle grandi imprese non manifatturiere
è rimasto a 34 punti (attese per 35), mentre quello delle piccole imprese manifatturiere
sale a 6 punti (attese per 2). Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.