SBE-Varvit, azioni collocate a 35 investitori. Requisito flottante rispettato

SBE-Varvit

UnipolSai

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio, ha fornito alcunenel giorno del debutto su Euronext Growth Milan (EGM), mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il capitale post-collocamento istituzionale è composto da 117.000.000 di azioni, di cui 3.000.000 di azioni ordinarie quotate (ISIN IT0005568461) e n. 114.000.000 di azioni a voto plurimo non quotate (ISIN IT0005568479), queste ultime detenute dall'azionista Vescovini Group S.p.A.. LeLaad esito del collocamento e ipotizzando l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment vedrebbe: Vescovini Group S.p.A. al 97,44% del capitale sociale e 99,13% dei diritti di voto; ECD Uno S.r.l. all'1,19% del capitale sociale, al 46,42% delle azioni ordinarie e allo 0,40% dei diritti di voto; il mercato all'1,37% del capitale sociale, al 53,58% delle azioni ordinarie e allo 0,47% dei diritti di voto.La società specifica che all'S.p.A. rappresenta lo 0,21% del capitale sociale (8,33% delle azioni ordinarie) e lo 0,07% dei diritti di voto; Effeti S.p.A. rappresenta lo 0,21% del capitale sociale (8,00% delle azioni ordinarie) e lo 0,07% dei diritti di voto; HIO S.r.l. rappresenta lo 0,15% del capitale sociale (6,00% delle azioni ordinarie) e lo 0,05% dei diritti di voto.Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM, il(calcolato esclusivamente sulle azioni ordinarie, in quanto unici strumenti ammessi alla negoziazione su EGM) è pari al 30,58% ovvero al 39,58% (in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).