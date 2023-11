Commissione UE chiede informazioni ad Amazon su misure di protezione dei clienti

Amazon

(Teleborsa) - Laha inviato formalmente aduna(DSA), chiedendo di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per rispettare gli obblighi relativi alla valutazione del rischio e alle misure di attenuazione per proteggere i consumatori online, in particolare per quanto riguarda laAmazon deve fornire le informazioni richieste alla Commissione. Sulla base della valutazione delle risposte di Amazon, la Commissione valuterà le fasi successive. Ciò potrebbe comportare l'apertura formale ai sensi del DSA.Ai sensi del DSA, la Commissioneper informazioni errate, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni.A seguito della sua designazione come, Amazon è tenuta a rispettare la DSA, compresa la valutazione e la mitigazione dei rischi legati alla diffusione di contenuti illegali e dannosi e di eventuali effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali.