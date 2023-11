Salone SRI, Di Leo: "Fideuram AM accompagna private banker su percorso di sostenibilità"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "considera di fondamentale importanza l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nel proprio modello di business. In particolare, in Fideuram Asset Management SGRe consulenti finanziari attraverso un, così da orientare i flussi di capitale verso un’economia più sostenibile". Lo ha affermato, responsabile gestione prodotti Esg di, partecipando ai Talk in agenda al Salone SROI, in corso a Milano."Oggi è necessarie - attraverso una regolamentazione e un quadro di riferimento comune - continuare ad accompagnare e gestire le preferenze di sostenibilità degli investitori, sempre più consapevoli".ìIl manager ha poi aggiunto: "Come sapete: la G di governance riguarda le strategie e le scelte decisionali del suo top management. Quando si parla di buona governance di un’azienda stiamo parlando del suo ruolo sociale verso la comunità aziendale e il territorio. Facciamo parte di un Gruppo () che caratterizza il suo operato anche sul, con l'obiettivo di creare valore di lungo periodo per la Banca e per la collettività”.