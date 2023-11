Unieuro, Mediobanca taglia target price e conferma Neutral

Mediobanca

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 11,70 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo la pubblicazione della semestrale al 31 agosto 2023 e la revisione al ribasso della guidance per l'intero esercizio."Da un lato, accogliamo con favore l'implementata e il, con l'acquisizione di Covercare che consente a Unieuro di utilizzare in modo efficiente la propria posizione di cassa netta in un contesto macro complesso - si legge nella ricerca - Riconosciamo inoltre una forte logica strategica alla base dell'operazione, in quanto rafforza la presenza di Unieuro nel segmento dei servizi altamente redditizio e più resiliente. D'altro canto, a nostro avviso, il potere d'acquisto delle famiglie rimarrà sotto pressione nei prossimi trimestri a causa dell'inflazione persistente e dei crescenti costi dei mutui derivanti da politiche monetarie restrittive. In questo contesto, continuiamo a ritenere che la".