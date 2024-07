Unieuro, Kepler Cheuvreux riprende copertura con Hold dopo offerta FNAC-Darty

Unieuro

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux hasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, conper azione, allineato a quello dell'OPAS annunciata ieri dalla francese Fnac Darty e finalizza al delisting (di cui 9 euro per cassa e 0,1 di nuove azioni Fnac Darty).A questi livelli, iladjusted ed escludendo l'IFRS 16 sarebbe 11,8x rispetto ai dati del 2024/25 e 9,8x rispetto al 2025/26. Inoltre, il(il parametro preferito da Kepler Cheuvreux per questa attività) sarebbe del 2,2% per il 2024/25 e del 6,6% per l'anno successivo.