Consip aggiudica gara per telefonia mobile PA a Vodafone Italia

(Teleborsa) -per la fornitura dei servizi diper le Pubbliche Amministrazioni. Lo annuncia a società che gestisce le forniture per la PA, segnalando che il nuovo contratto "Telefonia mobile edizione 9" rende disponibilein grado di soddisfare i fabbisogni di comunicazione mobile della PA attraverso:per massime 1,4 milioni di utenze; ilradiomobili (telefoni e tablet di diverse categorie);(Lan/Intranet, SMS massivi, Enterprise Mobility Management, Sicurezza centralizzata, Fleet Management).Fra le novità previste nel contratto rientra: lcome nuovo servizio disponibile e come offerta per tutti i terminali radiomobili;con copertura territoriale garantita agli utenti (99,3% per voce e dati in 4G, al 94,7% per dati in 4G+ ed un terzo del territorio per il 5G);radiomobili con la disponibilità dei sistemi operativi iOS e Android; laattraverso l’introduzione di un servizio di “sicurezza centralizzata” per aumentare la protezione delle utenze a livello di rete dell’operatore mobile;con valori di SAR (quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano) dei terminali radiomobili inferiori di almeno il 50% rispetto a limiti di legge.L’adesione al nuovo contratto - attivo da oggi - avverrà con unche potrà riguardare le utenze e le relative configurazioni, gli apparati telefonici, i servizi aggiuntivi.