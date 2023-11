Governo, convocato il CdM: all’esame ddl sicurezza e decreti delega fiscale

(Teleborsa) - La convocazione per ilgiovedì 16 novembre 2023, alle ore 13.30 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno,sul contenzioso tributario e l'adempimento collaborativo,e una serie di decreti legislativi legati alleAl vaglio di Palazzo Chigi ci sarà innanzi tutto il ddl sicurezza, che stando ad una bozza circolata nelle ultime ore dovrebbe contenere norme ad hoc per laattraverso un inasprimento delle sanzioni, misure in materia di, difesa e soccorso pubblico e laContenuta in uno dei disegni di legge sulla sicurezza anche. In quest'ultimo caso, la pena, secondo quanto si legge in una bozza del provvedimento,dagli attuali 1-5 anni a 2-6 anni, con l'introduzione di una, consentendo così l'applicazione della misura cautelare in carcere.Bozza ddl, rinvio pena facoltativo per donne incinte.Fra le norme del ddl sicurezza c’è inoltre il, non più obbligatorio,fino al compimento di un anno d'età. E, in ogni caso, l'esecuzione della pena dovrà avvenire presso gli istituti a custodia attenuata e non in carcere.Fra le norme in tema di sicurezza entra anche una, che prevedeper chi organizza e dirige una rivolta in carcere e. Inoltre,la pena è innalzatadi reclusione e se, nel corso della rivolta,o riportare lesioni, la pena è innalzata. Tutto questo sarà disciplinato dal nuovo articolo 415 bis, inserito nel codice penale intitolato "Rivolta in istituto penitenziario". "Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario - recita l’articolo - mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, commessi/posti in essere in tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni".All’esame del CdM, infine, alcune normei e norme per colpire chi detiene materiale informativo utile alla