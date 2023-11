LU-VE: Intesa abbassa target price, Intermonte conferma

Intesa Sanpaolo

LU-VE

Intermonte

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 32,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, confermando lasul titolo a "". Gli analisti hanno affermato che i ricavi dei 9M23 sono stati sostanzialmente in linea con quelli dei 9M22 e l'EBITDA è stato leggermente migliore, e un andamento simile dovrebbe verificarsi anche per i dati FY23. Nonostante la continua debolezza economica, il, grazie alla diversificazione delle applicazioni. Sorprese positive potrebbero arrivare da una ripresa, più avanti nel corso dell'anno, nella refrigerazione commerciale, nelle pompe di calore e dall'implementazione di un ricco portafoglio nei data center.Il broker ha, riducendo la crescita anno su anno dei ricavi al 3% e ottimizzando il margine EBITDA al 12,9%. Ha introdotto le stime per l'anno fiscale 25, con una crescita dei ricavi a lungo termine del 7,5% su base annua e un margine EBITDA in espansione di 20 punti base rispetto all'anno fiscale 24.ha confermato ilper azione e lasul titolo a "". Gli analisti hanno confermato le stime di ricavi ed EBITDA, già coerenti con le indicazioni del management. Al di sotto di questa linea, hanno, come conseguenza di un CapEx leggermente inferiore, mentre hanno aumentato leggermente gli oneri finanziari (il 90% dei finanziamenti è a tasso fisso, in media circa il 3%). Guardando esclusivamente al 2023, hanno tenuto conto di un'aliquota fiscale più bassa, grazie ad alcuni benefici fiscali in Polonia e a un mix geografico più favorevole. Nel complesso, hannoper il 2023 e il 2024 rispettivamente del 4,3% e dello 0,7%."La resilienza dei margini nel terzo trimestre del 2023 ha confermato l'e gli- si legge nella ricerca - La volatilità nel settore delle pompe di calore non influisce sulle prospettive a lungo termine del settore, che rimane sicuro e promettente. Nel dettaglio, il gruppo rimane ben esposto a trend favorevoli: 1) l'applicazione di normative ambientali sempre più severe; 2) la migrazione dei sistemi di riscaldamento da gas a elettrico attraverso l'utilizzo di pompe di calore; 3) lo sviluppo delle esigenze di strumenti di refrigerazione legati all'aumento della popolazione urbana; 4) la creazione di catene del freddo efficaci nei paesi in via di sviluppo; 5) esigenze di raffreddamento dei data center e degli impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile".