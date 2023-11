TECMA Solutions, AXA IM scende al 4,83% del capitale

Tecma Solutions

(Teleborsa) -, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha comunicato che l'azionista(AXA IM) è sceso. L'annuncio contiene anche unada AXA IM, ovvero di essere scesa sotto il 5% a luglio 2022.La società d'investimento ha infatti comunicato ora di aver sempre detenuto una partecipazione superiore al 5% del capitale di TECMA e di detenere indirettamente, a far data dall'8 novembre 2023,del capitale sociale di TECMA, ma solamentedel capitale sociale avente diritto di voto di TECMA; la restante parte delle azioni è detenuta da fondi discrezionali gestiti da AXA IM, e quest’ultima non può discrezionalmente esercitare il relativo diritto di voto.