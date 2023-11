Trentino Trasporti, Fitch conferma rating "A-" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Foreign- and Local-Currency Issuer Default Rating (IDR) diadFitch classifica TT comedella Provincia Autonoma Italiana di Trento (PAT). TT è fortemente legato alla PAT alla luce dell'ampia direzione provinciale e del controllo sulle operazioni di TT, della piena garanzia degli obblighi finanziari di TT e della aspettativa di un tempestivo supporto straordinario in caso di necessità.PAT continua adi TT. I trasferimenti operativi da PAT e altri enti locali sono aumentati a 104 milioni di euro nel 2022 da 97,6 milioni di euro nel 2021, per bilanciare l'aumento dei costi di TT dopo l'impennata dell'inflazione e dei prezzi dell'energia.