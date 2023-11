Eventi e scadenze: settimana del 20 novembre 2023

Lunedì 20/11/2023

I.M.D. International Medical Devices

Intesa Sanpaolo

Omer

Unidata

Martedì 21/11/2023

Abercrombie & Fitch

Best Buy

Guess?

HP

Jack In The Box

Lowe's

Nvidia

Solid World Group

Solutions Capital Management Sim

Unidata

Urban Outfitters

Mercoledì 22/11/2023

A.B.P. Nocivelli

Esprinet

Franchetti

Intesa Sanpaolo

MFE A

Enel

Giovedì 23/11/2023

Juventus

Piquadro

Venerdì 24/11/2023

Dhh

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio11:00 -- Sede MIMIT - Evento organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il Centro Economia Digitale. Il Rapporto sulle Tecnologie di Frontiera sarà illustrato dal Fondatore e Presidente del Centro Economia Digitale. Interverranno, tra gli altri, gli AD di ENAV e OPEN FIBER, il Direttore Italia ENEL e il Direttore Technology, R&D & Digital ENI13:00 -- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontra al MEF il Ministro delle Finanze finlandese Riikka Purra14:30 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, convoca un Tavolo sul settore del trasporto aereo con le associazioni del settore e rappresentanti delle compagnie aeree che operano in Italia. Sarà presente anche il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami15:00 -- Lanterna di Fuksas, Roma - "L'evoluzione del sistema energetico globale: nuove sfide e nuovi equilibri tra sicurezza e decarbonizzazione. La visione di Proxigas". Interverranno i Presidenti di Proxigas e ARERA, gli AD di Eni, Italgas, Federacciai, Edison, Assocarta e Snam e il Ministro Pichetto Fratin17:00 -- Riunione del Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Presidente Mattarella. Il Consiglio è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa18:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Evento istituzionale italo-francese, di CCI France Italie, per valorizzare le startup più sostenibili e innovative. Presenti vari stakeholders. Parteciperanno, tra gli altri il Presidente di CCI France Italie e l'Ambasciatore francese in Italia- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Data di stacco cedola per l’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Disamina e approvazione del piano industriale 2024-2026- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma la sesta edizione dell'evento internazionale dedicato al mondo della Football Industry con contenuti innovativi, informazione e networking. Parteciperanno professionisti, executives e decisioni makers in rappresentanza di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Brand, Media, Aziende e Startup- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontra a Parigi il Ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:00 -- MAXXI, Roma - L'evento sarà dedicato alle "Città del futuro". Istituzioni e investitori si confronteranno sull’evoluzione dei modelli di sviluppo del territorio, sul valore del Real Estate e sul valore aggiunto di design, tecnologia e comportamenti sociali nei processi di trasformazione delle nostre città10:30 -- CCIAA Roma - Convegno organizzato da Anas con il MIT e Piarc Italia durante il quale sarà presentata la ricerca sugli stili di guida degli utenti. Ci sarà un confronto con i massimi esperti nazionali e internazionali in materia di sicurezza stradale e dei comportamenti alla guida. Previsto l'intervento, tra gli altri del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini10:30 -- Auditorium Conciliazione, Roma - L'Assemblea nazionale di Confartigianato si svolgerà alla presenza dei rappresentanti del Parlamento e del Governo, degli esponenti delle forze economiche e sociali. Tra gli interventi, la Premier Giorgia Meloni (in videomessaggio), il Ministro Fitto e il Presidente di Confartigianato Granelli11:00 -- Montecitorio - Comunicazioni del Governo sul Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Interviene il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani13:15 -- Auditorium GSE, Roma - L'evento del Monitor Green Deal di Agici riunirà i top manager delle aziende dei settori interessati e i rappresentanti delle istituzioni. Tra i vari interventi, il Presidente del GSE, l'AD di Agici, i DG di Elettricità Futura e di Proxigas14:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Durante l'evento verranno presentati i principali obbiettivi finanziari del Gruppo Aquafil per il biennio 2023-2025.14:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione di Alessandra Ricci, Amministratore delegato e Direttore generale di Sace17:00 -- Terzo dei quattro appuntamenti dell’ASviS, dedicato alle sfide economiche, per confrontarsi sui contenuti e le proposte del Rapporto annuale 2023 "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" con rappresentanti delle istituzioni e stakeholder chiave. Tra i partecipanti il Viceministro Economia e finanza Leo17:00 -- Berlino - Intervento di Christine Lagarde, Presidente della BCE, al dibattito "L'inflazione uccide la democrazia" organizzato in occasione del 100° anniversario della riforma monetaria in Germania nel 1923, organizzato dal Ministero delle finanze tedesco- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria del piano industriale 2024-2026- Risultati di periodo- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Al Vertice, che si svolge a Berlino, interverranno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Scholz, i ministri Giorgetti, Tajani, Piantedosi, Crosetto, Calderone e Bernini e il Ministro delle Finanze tedesco Lindner- Il Vertice virtuale del Gruppo dei Venti si terrà in India e sarà presieduto dal primo ministro Narendra Modi. A questo vertice interverrà anche il presidente russo Vladimir Putin- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate a Piazza Affari. Durante l’evento le aziende partecipanti avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati in incontri one to one o in piccoli gruppi- L'evento si svolge presso la sede di Confcommercio a Roma. Partecipano, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin e Musumeci, e il presidente Confcommercio, Sangalli- Allianz MiCo Milano - Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. Con 70 sessioni di dibattito e oltre 400 relatori. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori- Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in visita ufficiale a Berlino10:00 -- Roma - Scenari Immobiliari presenta la 43ma edizione del Rapporto semestrale dedicato ai fondi immobiliari in Italia e nel mondo che fornisce un quadro dettagliato dei trend in atto sia per il mercato italiano che per quelli esteri e previsioni di settore a fine anno10:30 -- Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Plenaria di Banco dell'Energia, nuovi dati OIPE e IPSOS. Tra gli interventi, il Presidente di Banco dell’energia, il Ministro Pichetto Fratin, il Segretario Generale ARERA, l'AD di ENI Plenitude e i Presidenti di Iren e A2A14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione di Elisabetta Bellini, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)15:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge l'audizione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio17:00 -- Montecitorio - Il Presidente Sergio Mattarella presenzierà la Cerimonia commemorativa di Arnaldo Forlani. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in Milan, organizzato da Virgilio IR- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive09:45 -- Appuntamento: Milano - Capital Market Day 2023. Nel corso dell’evento, il CEO Flavio Cattaneo e il CFO Stefano De Angelis presenteranno alla comunità finanziaria e ai media il Piano Strategico 2024-2026 del Gruppo- Pamplona - Riunione informale dei ministri per le Pari opportunità- Villa Miani, Roma - Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Appuntamento annuale che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, esponenti del mondo accademico, rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche- Milano - IV edizione dell’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, organizzato da Italian Insurtech Association. Quest’anno il Summit ha più date con speaker italiani e internazionali per incrementare le tematiche trattate: insurtech, fintech, AI e nuove tecnologie con focus dedicato alle nuove competenze digitali- Nuova Fiera del Levante, Bari - Il grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell’ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- St John's, Canada - Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, rappresenteranno l'UE. I leader sottolineeranno l'impegno condiviso di UE e Canada a favore dei valori democratici, del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato su regole quale fondamento della loro relazione- Canada - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa al Summit EU-Canada09:30 -- Camera dei Deputati - DEKRA pubblica annualmente il Rapporto europeo sulla sicurezza stradale (Road Safety Report). Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana10:45 -- Camera dei Deputati, Roma - Per i 30 anni di Consap, il Presidente Giacomoni e l’AD Sanasi d'Arpe presenteranno le attività svolte da Consap ed i suoi risultati. Interverranno, tra gli latri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Ministro Fitto, il Viceministro Valentini, il Sottosegretario Freni e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Tajani11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 3° trimestre 202311:00 -- Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma - Evento di lancio della raccolta fondi "Insieme per le donne", istituita da BPER Banca a favore del Fondo Autonomia progettato dall'associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. Interverrà tra gli altri il Presidente di BPER Banca18:30 -- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontra al MEF il Ministro delle Finanze croato Marko Primorac- Borsa di New York chiusa per festività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Baveno - Il Forum, promosso dal MiTur, vedrà la presenza del Governo, di istituzioni internazionali, degli assessori regionali e degli operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere un confronto sul valore del Turismo e la sua centralità per l'Italia. Saranno presenti, tra gli altri, la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente del Senato La Russa e i ministri Santanchè, Sangiuliano, Lollobrigida e Locatelli- Bulgaria e Liechtestein - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Slovacchia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito12:00 -- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, partecipa al Forum Internazionale dell’Agroalimentare Coldiretti in videocollegamento- Chiusura anticipata della Borsa di New York- Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive