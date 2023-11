Gas, Besseghini (ARERA): "Quest'inverno non attendiamo situazioni critiche"

(Teleborsa) - "è stato un anno che ha mostrato tutta lanel sistema energetico. Come Paesi e come Europa abbiamo risposto: gli, le infrastrutture che era necessario attivare si sono attivate, adesso è importante continuare a mantenere anche il prossimo anno un percorso che ci deve portare alla". Lo ha ricordato, Presidente di, a margine dell'assemblea di Proxigas.Parlando delle, Besseghini ha affermato "direi che è, in maniera che se ne possa tener conto nei vari passaggi che abbiamo definito. Dal punto di vista dell'attenzione al consumatore c'è molta attività, le, ma naturalmente è un processo che sarà complesso".A proposto dell'in vista dell'inverno, il Presidente di ARERA ha affermato "dal nostro punto di vistadi quello dell'anno scorso. Di fronte ad un inverno normaleNaturalmente, occorrerà che tutte le condizioni con cui cominciamo siano quelle che ci accompagnano nel corso dell'inverno".