Italgas, Fitch conferma rating "BBB+" con outlook stabile

Italgas

(Teleborsa) -ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di, uno dei principali distributori di gas naturale a livello italiano ed europeo, a "". L'outlook è "".Il giudizio - spiega l'agenzia di rating - riflette il suocome principale operatore di distribuzione del gas in Italia, una posizione monopolistica nel mercato greco della distribuzione del gas, più piccolo ma in espansione, nonché le crescenti ambizioni per le attività idriche regolate italiane e le attività non regolamentate di efficienza energetica, il cui contributo agli utili rimarrà limitato.L'outlook stabile riflette le aspettative di unae di una FFO interest coverage in media inferiore a 6,0x e superiore a 5,0x, rispettivamente, nel 2023-2027, controbilanciata da un posizionamento debole del net debt/regulatory asset base (RAB) in media al 65%.