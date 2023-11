Microsoft assume Altman e Brockman: saranno a capo della divisione AI

Microsoft

(Teleborsa) - Se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto.con un nuovo colpo di scena: silurato venerdì sera dal Board di OpenAI , e lo mette, assieme all'altro fondatoreL'annuncio è stato dato dal numero uno di, su LinkedIn e su X, aggiungendo cheai due fondatori di OpenAI anche un altro nome noto nel campo della ricerca,, ex numero uno di Twitch."Siamo estremamente entusiasti di condividere la notizia che Sam Altman e Greg Brockman, insieme ai colleghi, si uniranno a Microsoft per guidare un. Non vediamo l'ora di fornire rapidamente le risorse necessarie per il loro successo", ha commentato Nardella", aggiungendo "non vediamo l'ora di conoscere Emmett Shear e il nuovo team dirigenziale di OpenAI"."Rimaniamo impegnati nella nostra- ha precisato il manager - e abbiamo, nella nostra capacità di innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato a Microsoft Ignite e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner".è il sibillino commento di Altman, che ha condiviso il post del numero uno di Microsoft su X, lanciando intendere che riprenderà in Microsoft quello che aveva bruscamente interrotto in OpenAi.La nominato di Altaman e Brockman a capo della divisione AI di Microsoft mette fine temporaneamente ad una voicenza increasciosa per il colosso di Redmond, che in OpenAI aveva investito ben 13 miliardi di dollari in cambio di promesse e ben poche garanzie.