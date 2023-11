Ok Antitrust a operazione CVA Eos-B.F. Agricola

B.F.

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacon riguardo alla sottoscrizione, da parte di BF Agricola, di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di Agreen Energy (NewCo), società veicolo costituita da CVA Eos, che attualmente la controlla interamente. Lo si legge sul bollettino settimanale dell'Antitrust.è una società italiana attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sul territorio nazionale. CVA Eos è interamente controllata dal Gruppo CVA, che svolge attività nei settori della produzione, approvvigionamento all'ingrosso, dispacciamento, distribuzione e vendita retail di energia elettrica, nonché nella commercializzazione dei cosiddetti certificati d'origine.è una società italiana che svolge attività agricole, zootecniche e di trasformazione di prodotti agricoli. B.F. Agricola è interamente controllata da, holding del Gruppo BF attivo principalmente nei settori agro-industriale e zootecnico e nella fornitura di servizi a favore di operatori attivi nel settore agricolo.Ad esito dell'operazione, BF Agricola sarà proprietaria di una partecipazione di minoranza, pari al 30%, del capitale sociale di NewCo, mentre una quota di maggioranza pari al 70% rimarrà a CVA Eos. L'operazione rientra in un progetto di collaborazione avviato tra le parti e i rispettivi gruppi societari per la realizzazione di alcuni progetti relativi allaper la produzione di energia elettrica fotovoltaica rinnovabile senza compromettere l’attività agricola nei terreni in cui tali impianti verranno costruiti.L'Antitrust ha appurato che l'operazioneeffettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.