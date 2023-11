Safran, governo italiano si oppone all'acquisto di Microtecnica

Safran

(Teleborsa) - Il gruppo aerospaziale franceseha reso noto che il governo italiano ha deciso di esercitare ilper opporsi all'acquisto di, azienda italiana specializzata nella meccanica di precisione e in particolare nei componenti per aerei. La transazione rientrava nel progetto di acquisto da parte di Safran di alcune attività diA seguito di questa decisione, Safran "rimane impegnata nella transazione e sta lavorando con tutte le parti per", si legge in una nota. Il completamento dell'acquisizione rimane inoltre soggetto all'ottenimento di altre consuete approvazioni normative e condizioni di chiusura.Safran aveva annunciato l'acquisizione delle attività di attuazione e controllo dei voli di Collins Aerospace, descritte come fondamentali per gli aerei e gli elicotteri commerciali e militari. L'enterprise value era didi dollari.