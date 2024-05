Urso: il governo italiano crede nelle eccellenze del Made in Italy

(Teleborsa) - "Il governo italiano crede nell'eccellenza del made in Italy, per questo abbiamo realizzato la legge-quadro, che tra l'altro ha isrtituito la Giornata Nazionale del made in Italy". E' quanto affermato il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, a margine di CIBUS 2024 in corso alla fiera di Parma."Per questo stiamo investendo tutte le risorse reperibili sul bilancio nazionale e quelle del PNRR - ha spiegato il titolare del MIMIT - per incentivare e sostenere le imprese sulla strada della sostenibilità e, dell'innovazione tecnologica e digitale e dell'efficientamento energetico, come prevede il piano Transizione 5.0, con oltre 13 miliardi in crediti fiscali nel 2024 e 2025. Un grande impulso per rendere le nostre imprese sempre più competitive a livello globale"."Con la legge sul Made in Italy - ha sottolineato Urso - abbiamo stanziato alcune risorse importanti per contribuire a creare un sistema unitario anche per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, che noi possiamo fare di più e meglio, grazie al traino importante e significativo delle nostre esportazioni. Noi cresciamo più di quanto crescono gli altri Paesi europei ed occidentali - ha ricordato il Ministro - e per questo abbiamo anche scavalcato la Corea del Sud come quinto Paese esportatore a livello mondiale".