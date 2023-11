Wunsch (BCE) tiene la porta aperta ad un nuovo rialzo dei tassi

(Teleborsa) -, è convinto che sia possibile ancora un altro rialzo dei tassi laddove le aspettative del mercato di un allentamento della politica monetaria dovessero minare gli sforzi della banca centrale.dei tassi di interesse e queste scommesse, ostacolando la posizione di politica monetaria espressa dalla BCE, potrebbero costringere Francoforte a dover inasprire il suo orientamento, spiega Wunsch."Penso che i mercati siano oggi relativamente ottimisti" in quanto "escludono la possibilità che noi dobbiamo fare di più o che dobbiamo restare al 4% più a lungo", aggiunge. Se tutti fossero convinti che i tassi verranno tagliati potrebbe essere un "problema" per la BCE in quanto si avrebbe "una politica monetaria meno restrittiva" e questo "aumenta il rischio che noi dobbiamo correggere in altre direzioni"."Se arriviamo alla conclusione che l’inflazione non stia scendendo abbastanza velocemente, lo comunicheremo" - sottolinea Wunsch - aggiungendo che in ogni caso, grazie alle "recenti sorprese marginalmente positive sull’inflazione" non prevede alcuna variazione dei tassi nelle prossime due riunioni di politica monetaria.