Enel, Cattaneo: non incrementiamo debito, spendiamo solo cassa che generiamo

Enel

(Teleborsa) - Riguardo il debito, "il mercato lo conosciamo e sappiamo che dipende dalle situazione, cioè. (Gli analisti, ndr) vedono che c'è sostenibilità, che il, che magari i 12 miliardi non vengono chiusi subito per problemi con le autorità ma nel primo trimestre del 2024 vengono chiusi, e quindi si tranquillizza il mercato sulla sostenibilità del debito". Lo ha affermatodi, durante la conferenza stampa sul Piano Strategico 2024-2026 "Enel proveniva da stagioni in cui l'EBITDA era sceso, il debito aumentava, il dividendo veniva pagato con il debito, quindi io- ha aggiunto - Ora c'è un approccio diverso"."Io non sono un amante dei debiti - ha argomentato Cattaneo - ma le aziende per ottimizzare il rendimento usano anche la leva. La, ma poi i tassi alti hanno ammazzato il cash flow, mentre ora si sta re-invertendo la situazione dandoci maggiore tranquillità"."Noi non spenderemo e", ha concluso l'AD.