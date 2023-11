Enel, Cattaneo: non siamo in lista privatizzazioni, quota Endesa rimane stabile

Enel

(Teleborsa) - Sulla possibilità cherientri nella lista delle ulteriori privatizzazioni del governo italiano, l'Amministratore Delegatoha affermato "Io non sono il detentore del 23% e bisogna chiederlo al governo, ma".Sempre sul fronte dei movimenti nel capitale, questa volta nella spagnola, ha detto durante la conferenza stampa sul Piano Strategico 2024-2026 : "Lala quota. La strategia è concentrarci dove siamo verticalmente integrati, li lo siamo e siamo anche leader. Quindi non intendiamo cambiare il vertice e neppure la quota".A una domanda sulla fredda accoglienza della Borsa al nuovo piano, ha replicato: "Io gestisco società quotate da più di 24 anni. Uno dei giochini che si possono fare è uscire prima con gli analisti che prevedono risultati sopra le attese, siccome poi molti ci guadagnano sui volumi, sia in acquisto che in discesa. Si dice, di fatto scaricando il giorno (dell'evento, ndr)"."Il piano comunque riduce il debito e aumenta i ritorni, e come si dice a Bolzano cca nisciuno è fesso - ha aggiunto con tono scherzoso - Il, i prezzi di Borsa li vedremo in un periodo più consono".