Enel, Cattaneo: pronti e flessibili per cogliere tutte le opportunità

Enel

(Teleborsa) - "È difficile prevedere gli anni a venire, con un. Con il climate change, ad esempio, dobbiamo riconsiderare la resilienza delle infrastrutture, il che significa dover fare molti investimenti, mentre un altro fattore è l'evoluzione veloce della tecnologia. Il sistema cambierà quindi completamente e dobbiamo rimanere flessibili per cogliere le opportunità.". Lo ha affermatodi, durante la presentazione del Piano Strategico 2024-2026 alla comunità finanziaria."Non sono pessimista per il futuro del settore e stiamo analizzando anche dopo il 2026 (ovvero il termine del piano presentato oggi, ndr), ma il messaggio è chea beneficio di tutti gli shareholder e stakeholder", ha aggiunto.- ha detto rispondendo alle domande degli analisti - Quello che è in eccesso rispetto ai nostri bisogni siamo pronti a valutare in base al paese, alla situazione e alla regolamentazione".