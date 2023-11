Enel, il piano "prudente" che rafforza le reti e mostra cautela sulle rinnovabili

Enel





(Teleborsa) - Un'finalizzata a ottimizzare il profilo rischio/rendimento,quali driver dell'operatività, ee ambientale per perseguire la creazione di valore nell'affrontare le sfide del cambiamento climatico. Sono i tre pilastri deldi, presentato oggi ai mercati finanziari e ai media dal nuovo management del gruppo italiano, il CEO Flavio Cattaneo e il CFO Stefano De Angelis.saranno al centro della strategia del gruppo con l'obiettivo di migliorare qualità e resilienza. Analogamente, le decisioni di investimento insaranno più selettive, mediante la diversificazione di tecnologie e paesi, il miglioramento dei rendimenti e la riduzione dei rischi, anche facendo leva su partnership."Che bisogna investire nelle reti non lo dico io ma l'Agenzia internazionale dell'energia. C'è l'esigenza di 600 miliardi di investimenti annui. Investiamo di più nelle reti perché abbiamo investito tanto in rinnovabili, ma poco nell'adattare le reti nelle rinnovabili che non sono solo utility scale ma anche autoproduzione. In più, con le più vecchie che soffrono", ha detto Cattaneo."Se ci confrontiamo con lo storico sono due i numeri del cambio strategia: si investono 5 miliardi in meno nella, e quindi nelle rinnovabili, perché la redditività non è secondo le attese e non possiamo bruciare la cassa degli azionisti, e 4 miliardi in più sulla", ha aggiunto.Il debito, la cui riduzione era al centro del piano precedente, oggi non è più descritto come un grande problema, tanto che nella presentazione alla comunità finanziaria sono arrivate poche domande su questo fronte, ha sottolineato l'AD. "Il mercato lo conosciamo e sappiamo che dipende dalle situazione, cioè il", ha detto Cattaneo, aggiungendo che "noi non spenderemo e non incrementeremo il debito, ma".Cattaneo ha poi rimarcato che questo è ". Siamo qui da sei mesi, dateci del tempo, ho già comprato 1,5 milioni di azioni, adesso ne voglio comprare un altro milione e non intendo perderci".Sul fronte del, pur ribadendo che Enel non è interessata a partecipare alla costruzione di impianti con le attuali tecnologie ma che guarda a tutte le rivoluzioni tecnologiche, Cattaneo ha evidenziato che ", perché ha un'esperienza ultradecennale in questo settore" e quindi valuterà "le occasioni che si presenteranno" in questo campo.Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, Enel intende proseguire con ladi gas a effetto serra, in linea con l'Accordo di Parigi e con lo scenario di 1,5°C, e nello specifico conferma l'obiettivo dientro il 2027, previa autorizzazione delle autorità competenti. "Confermiamo la chiusura dovunque tranne che nel Sulcis, che è considerato essenziale per la Sardegna, non è quindi che non vogliamo chiudere. Quindi nel 2027 tutte, nel 2025 l'Italia tranne la Sardegna", ha detto l'AD.