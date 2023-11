Nvidia soffre nonostante la trimestrale, pesano deboli prospettive di vendita in Cina

Nvidia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,32% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni del colosso tech sono le deboli prospettive di vendita in Cina, nonostante la trimestrale sia risultata migliore delle attese.L'andamento delnella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 498,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 472. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 524,9.