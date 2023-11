Commercialisti parte civile a Firenze in un processo di abusivismo professionale

(Teleborsa) - Ilsaranno parte civile nelall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, imputati del delitto didella professione, la cui prima udienza è fissata per il prossimo 2 febbraio nel capoluogo toscano. A darne notizia è lo stesso Consiglio nazionale della categoria.Per il presidentela costituzione didel Consiglio nazionale e della nostra realtà territoriale fiorentina è l’ennesima dimostrazione dell’impegno e della forza con la quale intendiamo affrontare il tema dell’esercizio abusivo della nostra professione, da qualunque parte esso provenga. Unche rientra tra i compiti assegnatici dal nostro Ordinamento professionale"."Proprio nei giorni scorsi - ricorda - una inequivoca sentenza dellasi è espressain tema di tenuta registri contabili e redazione dichiarazioni fiscali, confortandoci nella nostra azione che si baserà anche sule dell’Ufficio legale del Consiglio nazionale di tutte leche riceviamo da ogni parte d’Italia. Solo un Ordine Professionale – aggiunge - è autorizzato e legittimato a contrastare qualsiasi forma di abusivismo, sotto qualsiasi veste essa si annidi"."Il(Esercizio abusivo di una professione)(Usurpazione di titoli o di onori) è molto chiaro e non consente l’esercizio di una professione a chi non sia iscritto in un Albo professionale. Laper l’applicazione di tale norma rispetto alle materie contenute nel nostro Ordinamento professionale è unae intendono decisamente farlo, senza alcuna rinuncia, nei confronti di tutti coloro che, in qualsiasi forma, si posizionino fuori da tale perimetro".Per de Nuccio “èqualsiasi forma di sovrapposizione di ruoli, mansioni e competenze impropriamente esercitati da altri rispetto a quelle attribuite dalla legge istitutiva dell’Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. Un principio che è consolidato ed al quale non rinunceremo”. Il presidente dei commercialisti giudica “. Lì è prescritto unall'esercizio professionale. Un aspetto dirimente quando si parla di questi temi”.Il Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla materia,, sottolinea che "è fondamentale non perdere mai di vista quanto stabilito dalla legge 4/2013 che, a proposito delle, esclude per loro l’esercizio di attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi o, comunque, sovrapponibili a quelle esercitate dagli stessi e previste dai loro Ordinamenti”. Concetti “ribaditi con estrema chiarezza da più circolari del Ministero dello Sviluppo Economico.nell’esercizio della professione,. Una sovrapposizione che non fa altro che disorientare e confondere strumentalmente i contribuenti, creando delle difficoltà nel riconoscere la figura del Commercialista e dell’Esperto Contabile rispetto a soggetti non iscritti ad un Ordine Professionale”.