Commercialisti: riforma ordinamento, oltre 80 presidenti territoriali sostengono Consiglio Nazionale

(Teleborsa) -che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti, nella giornata di ieri hanno fatto pervenire al Consiglio nazionale della categoria altrettante mail in cui si esprimono a favore della riforma dell’Ordinamento della professione. Nel momento in cui, secondo autorevoli fonti di stampa, ilun disegno di legge delega in Consiglio dei Ministri per la riforma della professione, i presidenti territoriali chiedono con forza che venga valorizzato il lavoro svolto dal Consiglio Nazionale, come già avvenuto nel recente intervento normativo sulla perimetrazione delle responsabilità del collegio sindacale.in queste ore, assieme a tutto il Consiglio Nazionale,afferma il presidente nazionale della categoria,- prosegue - di un attestato di fiducia straordinario, che arriva da chi ogni giorno rappresenta la categoria sui territori, e che riconosce nel Consiglio Nazionale la guida autorevole, credibile e coraggiosa di un cambiamento tanto atteso. Le mail pervenuteci in questi giorni, spontanee e convergenti nel merito, esprimono apprezzamento per un percorso che ha saputo unire visione e metodo, inclusione e responsabilità istituzionale. Il testo approvato dal Consiglio, frutto di un anno di confronto con tutte le componenti della professione – dai 132 ordini territoriali alle sigle sindacali, fino alle due Casse di previdenza – è ritenuto da tutti i sottoscrittori una solida base di partenza per accompagnare la professione nel futuro. Un impianto moderno, aperto a miglioramenti,–dichiara – non è solo motivo di orgoglio personale, ma è anche la conferma politica e morale di una linea condivisa e sentita. Il Paese ci guarda. La nostra comunità professionale chiede unità, coraggio e rinnovamento. Chi ha a cuore il futuro della categoria non può voltarsi dall’altra parte. Oggi siamo una maggioranza larga, compatta, determinata. Una maggioranza che chiede una sola cosa: andare avanti.”– prosegue - appare ancora più grave e ingiustificabile il tentativo di alcuni esponenti - solo 8 ordini tra cui Roma, Milano, Torino e Firenze - di bloccare il percorso di riforma attraverso iniziative scomposte, divisive e irrispettose dell’istituzione di cui essi stessi fanno parte. Il futuro della categoria non può essere ostaggio di chi antepone logiche personali alla responsabilità collettiva. La professione merita ben altro: visione, coerenza e rispetto per il mandato ricevuto dai colleghi”.“Il Consiglio Nazionale, forte di questo mandato ampio e trasversale,conclude.