Eventi e scadenze del 23 novembre 2023

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate a Piazza Affari. Durante l’evento le aziende partecipanti avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati in incontri one to one o in piccoli gruppi- L'evento si svolge presso la sede di Confcommercio a Roma. Partecipano, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin e Musumeci, e il presidente Confcommercio, Sangalli- Allianz MiCo Milano - Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. Con 70 sessioni di dibattito e oltre 400 relatori. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori- Pamplona - Riunione informale dei ministri per le Pari opportunità- Canada - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa al Summit EU-Canada- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Villa Miani, Roma - Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Appuntamento annuale che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, esponenti del mondo accademico, rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche. Presenti, tra gli altri, i ministri Salvini, Tajani, Lollobrigida, Urso, Sangiuliano, Calderone e Fitto- Milano - IV edizione dell’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, organizzato da Italian Insurtech Association. Quest’anno il Summit ha più date con speaker italiani e internazionali per incrementare le tematiche trattate: insurtech, fintech, AI e nuove tecnologie con focus dedicato alle nuove competenze digitali- St John's, Canada - Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, rappresenteranno l'UE. I leader sottolineeranno l'impegno condiviso di UE e Canada a favore dei valori democratici, del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato su regole quale fondamento della loro relazione- Nuova Fiera del Levante, Bari - Il grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera. Tre i filoni tematici: formazione, digitalizzazione e sostenibilità. Importante occasione per conoscere le principali innovazioni tecnologiche nell’ambito dei processi industriali, sia nelle aree espositive che in quelle dimostrative09:30 -- Camera dei Deputati - DEKRA pubblica annualmente il Rapporto europeo sulla sicurezza stradale (Road Safety Report). Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana10:45 -- Camera dei Deputati, Roma - Per i 30 anni di Consap, il Presidente Giacomoni e l’AD Sanasi d'Arpe presenteranno le attività svolte da Consap ed i suoi risultati. Interverranno, tra gli latri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Ministro Fitto, il Viceministro Valentini, il Sottosegretario Freni e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Tajani11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 3° trimestre 202311:00 -- Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma - Evento di lancio della raccolta fondi "Insieme per le donne", istituita da BPER Banca a favore del Fondo Autonomia progettato dall'associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. Interverrà tra gli altri il Presidente di BPER Banca18:30 -- Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontra al MEF il Ministro delle Finanze croato Marko Primorac- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale