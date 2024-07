Generalfinance: First Capital ha il 6,7%, Banca del Ceresio il 5,2%

First Capital

Generalfinance

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha una partecipazione delin, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, mentrepossiede ilÈ quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 15 luglio 2024.La comunicazione è stata effettuata a seguito dellarelativi al capitale sociale di Generalfinance, resa nota dall'emittente con comunicato del 15 luglio 2024, per effetto della maggiorazione del voto da parte di alcuni soci tra i quali First Capital e Banca del Ceresio.