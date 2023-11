Juventus, assemblea approva bilancio e rafforzamento patrimoniale

Juventus Football Club

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi oggi, a Torino in sede ordinaria e straordinaria, sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato sul bilancio e, in sede straordinaria, sul raggruppamento azionario e sull'aumento di capitale., che si è chiuso con una perdita d’esercizio pari a 123,3 milioni (rispetto alla perdita di 238,1 milioni dell’esercizio precedente), nonché la copertura integrale delle perdite mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni.L’Assemblea ha, inoltre, provveduto a confermare, nominando quali sindaci supplenti Stefania Bettoni e Guido Giovando. La percentuale dei voti favorevoli è risultata pari al 86,51% del totale dei diritti di voto complessivi e al 99,98% del totale dei diritti di voto presenti., lAssemblea ha deliberato di, dalla quale risulta una perdita pari a 75,1 milioni, di utilizzare integralmente le riserve disponibili, per complessivi 20,3 milioni, a copertura della perdita e di ridurre il capitale sociale della Società da 23.379.254,38 euro a 50.000 (minimo legale)., da effettuarsi, per un importo massimo complessivo di, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. In linea con la prassi di mercato, l’Assemblea ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire le modalità, i termini e le condizioni dellì'operazione.delle 2.527.478.770 azioni ordinarieJuventus (prive di valore nominale espresso) in n. 252.747.877 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione, aventi le stessecaratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Si prevede che il Raggruppamento venga eseguito prima dell’inizio dell’Aumento di Capitalemedesimo nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana.