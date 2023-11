Wall Street chiusa per il Ringraziamento: occhi puntati sul Black Friday

Walmart

(Teleborsa) -, dopo che il mercato ieri ha terminato gli scambi in moderato rialzo, con un guadagno dello 0,4% sulloe dello 0,5% sule sul. Una performance motivata dall'ottimismo degli operatori circa la politica della Fed, che potrebbe aver già terminato la lunga sequenza di rialzi dei tassi d'interesse., fra l'altro, hanno mostrato una: il numero di richieste diè diminuito più del previsto nell'ultima settimana, confermando un mercato del lavoro solido, mentreha segnalato una revisione al rialzo delle aspettative di crescita dei prezzi e glisono stati più deboli del previsto. Dati che confermano la possibilità di un prolungamento della fase di stabilità dei tassi USA.Nel frattempo, idopo cheper definire la strategia produttiva, generando incertezza fra gli operatori di mercato. I future del greggio statunitense sono scambiati in ribasso dell'1,4% a 76,02 dollari al barile, mentre il contratto del Brent è sceso dell'1,58% a 80,73 dollari al barile, dopo aver perso entrambi circa il 4% la vigilia.Mentre le famiglie americane sono riunite attorno ad un tavolo per il tradizionale pranzo del Thanksgiving,si sposta su domani, nella speranza che il, colpiti da un rallentamento die consumi causato dall'inflazione. Fra gli operatori del settore, in realtà,, come preannunciato dalla bigdalle altre catene come. Secondo la National Retail Federation, le vendite natalizie negli Stati Uniti stanno aumentando al ritmo più lento degli ultimi cinque anni.