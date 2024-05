Wall Street poco mossa, aumentano le richieste di disoccupazione

Arm Holdings

(Teleborsa) -dopo che un rapporto del Dipartimento del Lavoro americano ha mostrato che le sono aumentate la scorsa settimana al livello più alto da agosto, superando le stime degli analisti. Sono risultate in crescita anche le richieste continuative di sussidio.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 33% per un(rispetto al 74% del mese fa), mentre la percentuale di chi vede un abbassamento del costo del denaro a giugno è di appena l'8%."Continuiamo a prevedere tre movimenti da 25 punti base per l'anno, a partire da settembre - hanno scritto gli analisti di ING - Le indagini sulle imprese suggeriscono che è giustificata la cautela sulle prospettive dell'economia, mentre le indagini sull'occupazione indicano un".Sempre sul fronte della politica monetaria, oggi laha lasciato invariati i tassi di interesse al 5,25% nella riunione odierna (7 i voti a favore del mantenimento e 2 i voti per una riduzione del bank rate), lasciando aperta la strada verso un prossimo taglio.Tra le società che hanno pubblicato la, occhi puntati su(ha fornito una guidance sui ricavi annuali inferiore alle stime, nonostante le spese delle società per l'intelligenza artificiale),(utili e ricavi del primo trimestre hanno superato le aspettative degli analisti),(ha fornito previsioni poco brillanti per il secondo trimestre).Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,07% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.187 punti. Senza direzione il(-0,12%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(-0,05%).