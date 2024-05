Guadagni alla Borsa di New York con focus su dichiarazioni Fed

Novavax

(Teleborsa) -, mentre gli investitori continuano a monitorare leper ottenere maggiore chiarezza sul percorso della politica monetaria degli Stati Uniti, dopo che alcuni dati macroeconomici in questa settimana hanno supportato le scommesse sui tagli dei tassi di interesse.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 31% per unbase a(rispetto al 42% del mese fa), mentre la percentuale di chi vede un abbassamento del costo del denaro a giugno è di appena l'8%. Secondo dati LSEG, i trader stanno attualmente scontando tagli dei tassi di 45 punti base entro la fine del 2024, con il primo taglio di 25 punti base visto aIeri la presidente della Fed di San Francisco,, ha affermato che c'è una "considerevole" incertezza su dove andrà l'inflazione americana nei prossimi mesi. Oggi sono in calendario i discorsi di una serie di banchieri centrale della Fed, tra cui il governatore, il presidente di Minneapolis, il presidente di Dallase il vicepresidente per la supervisioneSul fronte societario, occhi puntati su, dopo che il produttore di vaccini ha rimosso i dubbi sulla sua capacità di rimanere in attività e ha siglato undi dollari conper i vaccini COVID-19.Guardando aidi Wall Street, ilsale dello 0,46% a 39.571 punti, proseguendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il primo di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.234 punti. Guadagni frazionali per il(+0,55%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,37%).