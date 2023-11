Ddl capitali, Freni: modifiche in Aula dopo parere BCE, non sarà posta fiducia

(Teleborsa) - Eventuali modifiche al, che si rendessero necessarie a seguito del parere espresso dalla Banca Centrale europea, "potranno senz'altro essere apportate da parte dell'Assemblea,sul provvedimento". Lo ha affermato il sottosegretario all'Economia,, nel corso dell'esame del provvedimento nella commissione Finanze della Camera, secondo quanto si legge nel resoconto dei lavori.Freni ha spiegato che il Governo ha provveduto adsulle, ovvero sugli articoli 20 e 21 del provvedimento. Si tratta delle norme riguardanti, rispettivamente, il risarcimento del danno per omessa vigilanza delle Autorità e la disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.Il sottosegretario ha ricordato che, benché si tratti di tematiche già oggetto di preventiva negoziazione con la BCE in occasione della stesura del Libro verde del MEF sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, e benché, in ogni caso, il, il Governo ritiene "opportuno attendere l'espressione del parere - del quale ha segnalato l'urgenza alla Banca Centrale Europea - prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera".