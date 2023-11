Olidata supporterà Snam per rete intelligente e funzionale

Olidata

(Teleborsa) - Il Grupposi è aggiudicata,, un accordo quadro dal valore di circa 25MLN, per i prossimi 3 anni (più possibili ulteriori 2 anni in opzione), relativo a prodotti Software indetto dall’aziendaL’accordo - spiega una nota - prevede il supporto di Sferanet per la maggior parte delle componenti dei seguenti lotti e la facoltà, da parte di SNAM, di acquistare in funzione dei propri programmi ed esigenze: Lotto 1 Data Center; Lotto 2 Data Management; Lotto 3 Sicurezza e Network Security.Snam, uno dei principali operatori energetici al mondo, attraverso innovazione e sostenibilità, realizza infrastrutture energetiche sostenibili. Sferanet, partner tecnologico all’avanguardia, affianca l’azienda per sviluppare una rete intelligente, funzionale e sicura al fine di guidare l’evoluzione digitale nel settore energetico grazie all’ottimizzazione e alla strutturazione dei processi infrastrutturali aziendali.Questo risultato - spiega una nota - rafforza ulteriormente le partnership con le principali tecnologie internazionali, grazie alle quali il Gruppo Olidata si pone come punto di riferimento per le realtà Enterprise nazionali, in ambito Data Center, Data Management e Cyber Security.– dichiara: “un obiettivo significativo e costantemente perseguito è quello di consolidare sempre di più la sinergia tra noi e il mondo delle Utilities, una realtà che contribuisce allo sviluppo economico ed innovativo del nostro Paese. Inoltre, questi risultati per noi rappresentano la miglior risposta al mercato, e danno la necessaria fiducia a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nel nostro progetto".