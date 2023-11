Saipem, richieste per 120 milioni in offerta riacquisto bond fino a 200 milioni

Saipem

(Teleborsa) -e la controllata Saipem Finance International hanno annunciato i risultati preliminari dell'rivolta ai portatori dei titoli in circolazione rappresentativi deldenominato "€500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025" (ISIN XS1711584430), verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare massimo complessivo pari a 200 milioni di euro. È stato validamente presentato un ammontare complessivo pari adi obbligazioni.Leai sensi dell'offerta. Le obbligazioni che non sono state validamente portate in adesione e accettate per l'acquisto ai sensi dell'offerta rimarranno in circolazione.Ilprevisto per le obbligazioni sarà determinato alle, o intorno alle,secondo quanto indicato nel Tender Offer Memorandum e l'offerente ritiene di comunicare i risultati finali non appena ragionevolmente possibile successivamente a tale orario.