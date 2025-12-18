Saipem, Aker BP estende ancora contratto per Scarabeo 8: vale 157 milioni di dollari

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato che, società norvegese di esplorazione e sviluppo petrolifero, ha esercitato unarelativo all'unità di perforazione semisommergibile, prolungandone l'impiego di un ulteriore anno. Si tratta delladel contratto originariamente aggiudicato a marzo 2022, dopo quelle già annunciate per il 2026 e il 2027, e conferma la continuità delle attività di perforazione offshore sulla piattaforma continentale norvegese.L'estensione, del, che copre il canone di noleggio dell'unità escludendo il carburante e altri servizi aggiuntivi, è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Aker BP, prevista per gennaio 2026. Inoltre, Saipem e Aker BP hanno introdotto nel contratto una, rafforzando la collaborazione di lungo termine e consolidando l'impegno comune per operazioni sicure e sostenibili, in linea con i più elevati standard del settore.