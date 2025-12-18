Milano 17:35
Saipem, Aker BP estende ancora contratto per Scarabeo 8: vale 157 milioni di dollari

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato che Aker BP, società norvegese di esplorazione e sviluppo petrolifero, ha esercitato una nuova opzione per estendere il contratto relativo all'unità di perforazione semisommergibile Scarabeo 8, prolungandone l'impiego di un ulteriore anno. Si tratta della terza estensione del contratto originariamente aggiudicato a marzo 2022, dopo quelle già annunciate per il 2026 e il 2027, e conferma la continuità delle attività di perforazione offshore sulla piattaforma continentale norvegese.

L'estensione, del valore di 157 milioni di dollari, che copre il canone di noleggio dell'unità escludendo il carburante e altri servizi aggiuntivi, è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Aker BP, prevista per gennaio 2026. Inoltre, Saipem e Aker BP hanno introdotto nel contratto una clausola che consente ulteriori estensioni future, rafforzando la collaborazione di lungo termine e consolidando l'impegno comune per operazioni sicure e sostenibili, in linea con i più elevati standard del settore.
