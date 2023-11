UE autorizza acquisizione di PS Energi da parte di Petronord

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'di PS Energi da parte di Petronord Scandinavia, entrambe svedesi. L'operazione riguarda principalmente la vendita al dettaglio di carburante per autotrazione in negozi specializzati.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato l'. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.