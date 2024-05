UE autorizza acquisizione del 50% di Eco Fox da parte di Q8

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'da Fox Petroli S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Kupit), tutte e tre italiane. L'operazione riguarda principalmente il settore dei biocarburanti.Lo scorso 15 marzo,e Fox Petroli avevano annunciato l'accordo per l'acquisto da parte di Q8 del 50% di Eco Fox srl, azienda totalmente controllata dalla Fox Petroli.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, data la limitata posizione combinata di mercato delle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.La Eco Fox, operatore del mercato dei carburanti di origine biogenica in Italia sin dagli anni '90, ècon una capacità di 200.000/tonnellate annue che produce una gamma di biodiesel avanzati e di sottoprodotti per uso industriale. Dispone di una logistica a supporto in grado di ricevere e spedire i prodotti via mare e via terra e di un deposito fiscale di 30.000mc di stoccaggio.