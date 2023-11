Valneva, EMA accetta richiesta per approvazione vaccino contro chikungunya

Valneva

(Teleborsa) -, società francese specializzata in vaccini, ha annunciato che l'ha eseguito una convalida tecnica della(MAA) per ildi Valneva (VLA1553) e ha accertato che nella domanda erano inclusi tutti gli elementi normativi essenziali richiesti per la valutazione scientifica.Il mese scorso era stata ottenuta unada parte del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) sulla base del "e l'innovazione terapeutica" del candidato vaccino."Accogliamo con favore l'accettazione della revisione MAA da parte dell'EMA e lavoreremo a stretto contatto con loro per portare VLA1553 sul mercato - ha commentatodi Valneva - Il virus Chikungunya, o CHIKV, si è già diffuso in oltre 110 paesi e ila causa della possibilità di viaggiatori infetti. Attualmente non sono disponibili vaccini o trattamenti specifici per questa malattia debilitante che costituisce quindi un'esigenza medica non soddisfatta. Dopo l'approvazione di VLA1553 negli Stati Uniti, continueremo a lavorare diligentemente per portare VLA1553 in altri territori il prima possibile.