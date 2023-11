Biden non parteciperà alla Cop28 di Dubai. Stati Uniti rappresentati da John Kerry

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,sul clima che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre a. Lo ha scritto il New York Times citando una fonte della. Dunque,. Parteciperannoche discuteranno dei progressi, o delle loro mancanze, nel limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit) rispetto ai livelli preindustriali. Secondo gli scienziati,per evitare impatti catastrofici dal cambiamento climatico, ma con gli attuali piani climatici nazionali la riduzione attesa si ferma al 7%.Ci saranno anche, oltre a una platea record di 70 mila partecipanti. Ma, secondo il programma, quel giornocon il presidente della Repubblica dell'Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço e parteciperà all'illuminazione dell'albero di Natale.Negli ultimi due anni,Nel, si era recato per i colloqui a Glasgow, dove si era scusato per il ritiro degli Stati Uniti dal patto globale sul clima sotto la presidenza di Donald J. Trump. L'aveva invece fatto una sosta di tre ore in Egitto, dove aveva riaffermato la leadership americana nella lotta globale contro il cambiamento climatico e aveva promosso l'approvazione dell'Inflation Reduction Act, che prevede investimenti per almeno 370 miliardi di dollari nell'energia pulita nei prossimi 10 anni.Del resto,. E proprio all'inizio di novembre è tornato a parlarne, definendolo "la minaccia definitiva per l'umanità".Al vertice. La ragione della decisione del presidente degli Stati Uniti, che recentemente ha sottratto molto tempo a Biden, si legge sul New York Times, che cita un funzionario dell'amministrazione americana.