L'indice delle società High Tech italiane mostra segnali di resistenza (+0,49%)

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte hanno condizionato l'Ilha aperto a 149.948,6, in crescita dello 0,49% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,35% a 908.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,50%.Tra leitaliane, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,95% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice tecnologia, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,69%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,59%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,84% sui valori precedenti.