Tim, Schiavo: vogliamo essere protagonisti del processo di digitalizzazione del Paese

TIM

(Teleborsa) - "Convogliamo essere protagonisti del processo didel Paese, sostenendo il percorso di trasformazione delle aziende e della PA, mettendo a disposizione le nostre competenze specialistiche e le più avanzate tecnologie come il cloud, l'IoT, la cybersecurity e l'intelligenza artificiale. Siamo lapiù grande, l’unica con un’offerta di servizi a 360 gradi che ha tra i suoi asset distintivi servizi innovativi basati su tecnologie proprietarie, un network di 16 data center green di ultima generazione distribuiti sul territorio nazionale e una rete commerciale di oltre 1.500 persone”, ha dichiarato, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di, intervenuto oggi a "", l’evento organizzato dal Sole24Ore presso l’Auditorium della Tecnica a Roma.“Tra gli elementi centrali della nostra strategia ci sono anche le, dove affianchiamo lecon le nostre, per progettare le città del futuro e raggiungere importanti obiettivi di sviluppo economico, controllo dei costi e processi più efficienti. In pochi anni assisteremo ad un processo di trasformazione importante delle città perché queste adotteranno servizi innovativi che miglioreranno il dialogo con i cittadini, i processi delle amministrazioni, i trasporti e la sicurezza. In una città comela tecnologia riveste un ruolo fondamentale per valorizzare anche ladei luoghi, perché la bellezza e la storia delle città italiane possono avere una nuova vita e nuove prospettive proprio grazie all’innovazione”, ha sottolineato Schiavo.