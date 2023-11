Cyber Security, Fondazione CRT: al via progetto-pilota per sicurezza informatica Terzo settore

(Teleborsa) - Le associazioni non profit vanno "a scuola" di sicurezza informatica con ilideato e sostenuto per la prima volta in Italia dallaper proteggere il patrimonio digitale degli enti del Terzo Settore e aumentarne la consapevolezza del rischio di cyber attacchi. Cultura, welfare, salute, istruzione, ricerca, ambiente: in tutti questi ambiti i dati raccolti dal non profit rappresentano una grande risorsa per la collettività, ma – sottolinea la Fondazione CRT – costituiscono anche un bersaglio allettante per i criminali informatici. Trappole sempre più sofisticate sono capaci di trarre in inganno gli utenti. Utilizzo di password deboli, click su link pericolosi o compromessi, impiego di dispositivi non protetti, download di allegati e file da fonti sconosciute, condivisione di dati personali con fonti esterne, apertura di e-mail di phishing: la stragrande maggioranza degli attacchi cibernetici è il risultato di errori umani, con una percentuale che va dal 74% al 95%. Dati "monstre" che possono essere ridotti con percorsi di formazione mirati e l'implementazione dei controlli di sicurezza.Con il– realizzato in collaborazione con l'e il– la Fondazione CRT è la prima fondazione di origine bancaria italiana a offrire gratuitamente al non profit competenze e tecnologie all'avanguardia contro i cyber attacchi, rispondendo a una sfida strettamente connessa con la sicurezza nazionale. Secondo gli ultimiinfatti, nella prima metà del 2023 l'Italia ha subito il 9,6% dei crimini informatici mondiali. Gli attacchi sono aumentati del 40% rispetto al 2022: una percentuale quasi quattro volte superiore a quella globale (11%). Considerando gli ultimi 5 anni, la crescita italiana è stata addirittura del 300%, a fronte del 61,5% a livello globale.In dettaglio, gli enti non profit riceveranno sia unacon il supporto della piattaforma di training on line per il riconoscimento delle minacce, sia uneccellenza torinese della cyber security: "Cyberdrive", una piattaforma articolata a più livelli per la condivisione sicura dei file nel completo rispetto della normativa GDPR (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali); servizi gestiti di rilevamento e risposta incidenti (MDR); antivirus proattivi e "intelligenti" per monitorare i dispositivi tramite centrale operativa presidiata da specialisti in cyber security. È previsto inoltre un sistema automatico di backup sicuro dei dati criptati all'origine presso il Datacenter di proprietà OGR Torino (Centro Dati certificato Tier III Certification Uptime Institute).Potranno beneficiare delcircaa partire da quelle che hanno partecipato oggi alla presentazione del progetto alle OGR Torino: un primo momento formativo con esperti di cyber sicurezza, cyber avvocati e vertici della Polizia Postale del Piemonte e Valle D'Aosta impegnati nel C.O.S.C. (Centro Operativo Sicurezza Cibernetica)."La Fondazione CRT intraprende una nuovissima sfida insieme alla Polizia Postale e in collaborazione con l'ecosistema dell'innovazione del territorio: promuovere la cultura della cybersicurezza nel Terzo Settore, per renderlo più consapevole e resiliente contro il rischio di attacchi informatici. La formazione del capitale umano e la protezione del patrimonio digitale sono un investimento per il futuro degli enti coinvolti e per la crescita dell'intera comunità, che trova nelle organizzazioni non profit la propria ossatura fondamentale", afferma"La Polizia Postale è la struttura specialistica della Polizia di Stato che si occupa del cyber crime in tutte le sue declinazioni, a partire dai cosiddetti cyber-attack fino alla protezione delle Infrastrutture critiche informatizzate. La rivoluzione digitale ha aperto nuove opportunità, ma ha anche favorito il diffondersi della criminalità online con un aumento esponenziale di reati nel periodo pandemico e nell'attuale situazione geopolitica caratterizzata dai conflitti bellici. L'impegno, pertanto, deve necessariamente essere corale, con una gestione proattiva dei rischi, una maggiore consapevolezza e nuove strategie e risorse a protezione di ogni realtà, da quella aziendale a quella privata", dichiaraSempre secondo ildal 2018 al primo semestre 2023 sono stati 505 gli attacchi di particolare gravità che hanno coinvolto realtà italiane: di questi ben 132 – ovvero il 26% – si sono verificati nel primo semestre 2023. La media mensile degli attacchi in Italia è passata da 15,7 nel 2022 a 22 nella prima metà di quest'anno. Per quanto riguarda la tipologia di attacchi, il malware (e in questa categoria il cosiddetto ransomware, che crittografa i file o impedisce di utilizzare il computer a meno che non si paghi un riscatto) continua a rappresentare la principale tecnica di attacco utilizzata dai criminali (31%), ma in modo molto meno consistente (era pari al 53% nel 2022) e di 4 punti percentuali inferiore al dato globale. Sono invece i DDoS (Distributed Denial of Service) – traducibile in italiano come interruzione distribuita del servizio, che consiste nel tempestare di richieste un sito, fino a metterlo ko e renderlo irraggiungibile – a registrare una notevole crescita, passando dal 4% del 2022 al 30% del primo semestre 2023, una quota 5 volte superiore. Aumenta anche il dato degli attacchi di tipo phishing e ingegneria sociale, che in Italia incide in maniera maggiore rispetto al resto del mondo (14% a fronte dell'8,6% globale).