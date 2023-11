Greenthesis, progetto biometano della controllata Rifuture inserito in graduatoria GSE

Greenthesis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha comunicato che il progetto imprenditoriale in via di sviluppo da parte dellaè statoper rientrare nel contingente di capacità produttiva secondo quanto indicato nell'avviso pubblico del 13 luglio 2023 (la seconda procedura competitiva per l'accesso agli incentivi per il biometano previsti dalla misura PNRR denominata "Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare" - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4).L'iniziativa promossa da Rifuture consiste nella, da realizzarsi in, per il trattamento delle frazioni umide dei rifiuti e degli scarti di origine vegetale, per un totale di 80 mila tonnellate annue complessive, al fine di produrre biometano liquefatto e compost di qualità.