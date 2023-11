Italia, comparto energetico spinge prezzi alla produzione in ottobre

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che a2023 idell'italiana sono aumentati dell'1,5% su base mensile (era +0,6% a settembre) e diminuiti del 9,5% su base annua (era -14,1% a settembre).Suli prezzi crescono del 2,2% rispetto a settembre e flettono del 12,4% su base annua (da -18,3% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi diminuiscono dello 0,3% in termini congiunturali e dell'1,3% in termini tendenziali (era -0,4% a settembre).Suli prezzi si riducono dello 0,2% su base mensile (-0,3% area euro, -0,1% area non euro) e dello 0,9% su base annua (-1,3% area euro, -0,5% area non euro).Nel2023, rispetto ai tre mesi precedenti, i prezzi alla produzione dell'industria crescono dell'1,2%, sintesi di dinamiche contrapposte sui due mercati, interno (+1,8%) ed estero (-0,3%).Nel mese di ottobre 2023, fra le, gli aumenti tendenziali più marcati riguardano i settori computer, prodotti di elettronica e ottica (+3,4%), sul mercato interno, e prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+8,1% area euro) e altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature (+6,3% area non euro), sul mercato estero. Ampie flessioni tendenziali si rilevano su tutti i mercati per prodotti chimici (-9,4% mercato interno, -7,0% area euro, -7,6% area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-7,0% mercato interno, -10,3% area euro, -9,4% area non euro) e industria del legno, della carta e stampa (-5,2% mercato interno, -14,2% area euro, -4,7% area non euro).