Milano 12:10
43.607 +0,58%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:10
9.683 -0,20%
Francoforte 12:10
23.735 +0,10%

Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in ottobre
Unione Europea, Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) -0,5%, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era -0,4%).
Condividi
```