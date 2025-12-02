Milano 15:53
Prezzi produzione Italia (YoY) in ottobre

Prezzi produzione Italia (YoY) in ottobre
Italia, Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) +0,1%, in calo rispetto al precedente +1,1%.
