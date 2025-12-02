Milano 15:50
Italia, Prezzi produzione (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi produzione in ottobre su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,2%.

(Foto: © htganzo / 123RF)
