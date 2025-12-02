Milano
15:50
43.311
+0,12%
Nasdaq
15:50
25.539
+0,77%
Dow Jones
15:50
47.307
+0,04%
Londra
15:50
9.685
-0,18%
Francoforte
15:50
23.707
+0,50%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 16.06
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Prezzi produzione (MoM) in ottobre
Italia, Prezzi produzione (MoM) in ottobre
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
02 dicembre 2025 - 12.15
Italia,
Prezzi produzione in ottobre su base mensile (MoM) -0,2%
, in calo rispetto al precedente +0,2%.
(Foto: © htganzo / 123RF)
